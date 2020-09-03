مجلس الوزراء يعلن قرب ارسال الوجبة الأولى من جرحى التظاهرات للعلاج بالخارج

2020/09/03 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، قرب ارسال الوجبة الاولى من جرحى التظاهرات للعلاج خارج العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لامانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، أكد خلال لقائه بوفد يمثل جرحى وذوي شهداء تظاهرات تشرين وما تلاها، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يبدي اهتماماً كبيراً بهذا الملف الحساس، وأن الجهات ذات العلاقة، باشرت بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء المرقم (81) لسنة 2020".

وأضاف مجيد، أن "وزارة الصحة ستباشر بإرسال الوجبة الأولى من الحالات الحرجة لجرحى التظاهرات للعلاج خارج العراق، بعد إجراءات فتح الأجواء أمام الطيران العراقي مع دولتي تركيا والهند، والتي علقت بسبب الإجراءات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، من قبل تلك الدولتين".

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