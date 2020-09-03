بينها 305 في الرصد الوبائي.. صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات بكورونا الـمسجلة اليوم

2020/09/03 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة اليو م والبالغ عددها 439 اصابة جديدة .وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان الاصابات الجديدة موزعة كالتالي:- 305 حالات شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع المدائن 107 حالات• قطاع بغداد الجديدة 48 حالة • بغداد الرصافة 33 حالة • قطاع النهروان 40 حالة• قطاع البلديات الثاني 4 حالات • قطاع الشعب 49 حالة • قطاع الاستقلال 18 حالة • قطاع الصدر 6 حالات - 134 حالة شخصت خلال مراجعة المؤسسات الصحية• مدينة الصدر 65 حالة محلة 563, 555, 521, 559, 561, 521, 537, 569, 554, قطاعات 12, 55, 73• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الشعلة حالة واحدة, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة حالة واحدة, المنصور حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, الكاظمية حالة واحدة, السيدية حالة واحدة, • محافظة بابل حالة واحدة • محافظة النجف حالتان ـ الكوفة• محافظة ميسان حالة واحدة ـ الكحلاء• الامين 6 حالات محلة 745, 733, 731, 725• شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 504• الحسينية 4 حالات محلة 204, 209, 223• المشتل حالة واحدة محلة 729• حي تونس حالتان, محلة 330• الكرادة 8 حالات محلة 903, 905• بغداد الجديدة حالتان محلة 771• الزعفرانية 8 حالات محلة 950, 954, 966• زيونة حالتان محلة 710• الشعب 6 حالات محلة 335, 325, 343, البنوك• حي الزهراء حالتان محلة 758, 797• السعدون 3 حالات محلة 103• الخنساء حالة واحدة• المدائن حالتان حي الوحدة • النهروان حالة واحدة • بسماية حالة واحدة قرية 10• العبيدي حالة واحدة محلة 747واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج ،فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى 31512 ، توفي منهم 1145 ، فيما اكتسب الشفاء 26930 وتبقى 3437 قيد العلاج".



ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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