العمل : شمول (2999) أسرة من نينوى بالحماية الاجتماعية

2020/09/03 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن وزير العمل عادل الركابي، عن شمول (2999) أسرة من نينوى بالحماية الاجتماعية.وقال الركابي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان " الأسر المتقدمة للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية لمحافظة نينوى من الدفعة الاولى بلغت عددها (2999) أسرة من الذين وردت نتائجهم من وزارة التخطيط".ودعا الركابي "الاسر المشمولة الى مراجعة الاقسام في المحافظة ابتداء من يوم الأحد المقبل، والالتزام بالجدول المنشور وحسب تاريخ المراجعة المثبَّت أمام الاسم"، مشيرا الى انه "سيتم نشر الاسماء بصيغة (الاسم+ اسم الأم+ اسم القسم+ تاريخ المراجعة)"./انتهى10

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