رحلات داخلية وخارجية للخطوط الجوية العراقية غدا الجمعة

2020/09/03 | 18:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن تسيير رحلات داخلية و خارجية غدا الجمعة الرابع من شهر ايلول 2020.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الرحلات الداخلية ستكون الى اربيل والسليمانية والبصرة ، و الخارجية لكل من دبي وبيروت ومنسك والقاهرة "./انتهى9

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