2020/09/03 | 18:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها بتنفيذ واجب تطهير وتفتيش شرق وغرب وادي الثرثار لفرض الامن والاستقرار في المنطقة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات صلاح الدين تبدأ تطهير شرق وغرب وادي الثرثار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات صلاح الدين تبدأ تطهير شرق وغرب وادي الثرثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).