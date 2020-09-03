العراق.. 74 وفاة و 4750 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/09/03 | 18:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اصابات كورونا في العراق مؤخرا - الصورة لفرانس 24

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