كوردستان.. 23 وفاة و 609 اصابة كورونا خلال 24 ساعة

2020/09/03 | 18:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت سلطات اقليم كوردستان الاجراءات المفروضة بسبب كورونا مؤخرا

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