2020/09/03 | 18:10 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خففت سلطات اقليم كوردستان الاجراءات المفروضة بسبب كورونا مؤخرا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كوردستان.. 23 وفاة و 609 اصابة كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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