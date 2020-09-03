رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي : الكاظمي ضحية من ضحايا العملية السياسية

2020/09/03 | 18:12 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف ميرنا الجمال في هذه الحلقة من برنامج "حوار" رئيس وزراء العراق الأسبق إياد علاوي، أعرب علاوي خلال الحوار عن ثقته الكبيرة في حكمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معتبرا أن مبادرته جاءت في الوقت المناسب متوقعا فشل مصطفى الكاظمي في عمله.



علاوي أكد أيضاً على ضرورة إحداث محكمة جنائية علنية لمحاكمة قتلة العراقيين من أجل استقرار العراق وأعلن أنه لن يكون هناك انسحاب كلي للجنود الأمريكيين بل إعادة انتشار.

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