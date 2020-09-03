2020/09/03 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وفرض هيبة الدولة، معتبراً بأنها باتت تشكل “خطراً حقيقاً” على المجتمع وتهدد أفراده.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس جاء ذلك خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، واجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية.وأشاد الكاظمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإنهاء السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية لانها “خطراً حقيقاً”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإنهاء السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية لانها “خطراً حقيقاً”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).