العراق والسعودية يدرسان فتح خط نقل بحري وثلاث خطوط جوية

2020/09/03 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير النقل ناصر حسين الشبلي مع السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز بن خالد، آليات فتح خط نقل بحري بين البلدين، وخط جوي مع مطارات الدمام وجدة والمدينة.

وزارة النقل ذكرت في بيان لها، أن وزيرها السفير السعودي أبدى دعم المملكة العربية السعودية للعراق في مجال تفعيل النقل في القطاعات الأخرى.

ونقل البيان عن الشبلي قوله، إن الوزارة بنهجها الجديد تسعى للانفتاح على دول الجوار، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة تعتمد آلية جديدة لتسريع افتتاح منفذ عرر الحدودي بين العراق والسعودية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف، أن المعبر سيكون نقطة مهمة للتبادل التجاري ونقل المسافرين من المعتمرين والحجيج في أقرب وقت خدمة للجانبين.

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