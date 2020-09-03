الموسوي يرجح عدم تحقق النصاب بجلسة البرلمان المقبلة أو تأجيلها

2020/09/03 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، عدم تحقق النصاب في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.

وأشار الموسوي في تصريح، الى عدم قدرة البرلمان على عقد جلساته، بسبب إصابة عدد كبير من النواب وموظفي المجلس بفيروس كورونا، وتخوف نواب آخرين من الحضور والتعرض لعدوى الفيروس، لافتا الى وجود معلومات عن تأجيل جلسة يوم السبت المقبل لعدة أيام.

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