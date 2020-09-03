التربية النيابية: توصيات خلية الأزمة في وزارة التربية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع

2020/09/03 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت لجنة التربية النيابية توصيات خلية الازمة في وزارة التربية واصفة إياها بالإجراءات الترقيعية.

اللجنة أكدت في بيان أن توصيات خلية الازمة في الوزارة تفتقر لأي تخطيط علمي ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع مشيرة الى ان الازدحام في الصفوف الدراسية يتزايد عاما بعد أخر سيما مناطق المركز حيث يضم كل صف أكثر من خمسين طالبا خاصة في المدارس الابتدائية والمتوسطة، مشيرة إلى أن إجراءات وزارة التربية في بناء المدارس على مدى السنوات السابقة فاقمت المشكلة وأدت الى استحداث الدوام الثنائي والثلاثي للمدارس.

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