2020/09/03 | 18:19 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تصل إلى 6.12 مليون حالة في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تصل إلى 6.12 مليون حالة في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).