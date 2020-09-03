بيروت تحترق بنار الاستبداد المؤسسي - محمد الكويتي

2020/09/03 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الكويتي يقول احد المفكرين اذا فشلت الدولة في تحديد من هم المتسببين في امر ما، فاعلم انك تعيش في دولة مستبدة، ليس بالضرورة استبداد فردي او حزبي وانما هو استبداد من نوع اخر، هو استبداد مؤسسي.



وهذا ما يسود في لبنان وفي عدد من الدول العربية.قدم رئيس الحكومة “دياب” استقالته ويترشح الان نواف سلام، ماذا سيتغير؟ اسماء وليس المنظومة.



تشكيل حكومة طوارئ كما اقترح جنبلاط ليست المرة الاولى.



استقالة الحكومة لا تكفي ......





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