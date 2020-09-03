بعد 15 عاماً… معمل عراقي يعود للعمل وبطاقة انتاجية 1000 طن يومياً

2020/09/03 | 18:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، افتتاح خط جديد لانتاج السمنت في معمل بادوش الجديد ضمن مجمع سمنت بادوش في محافظة نينوى بعد أن كان متوقفا منذ 15 عاما.

وذكر بيان للوزارة، انه تم إعادة تأهيل المعمل وتشغيله بجهود وإمكانيات ذاتية في غضون5 اشهر وبطاقة 1000طن يوميا لتصبح الطاقة الإجمالية لمجمع سمنت بادوش بحدود 5500 الى 6000 طن يوميا.

واوضحت، ان الخط سيعزز امكانيات وطاقات الشركة والمعمل من مادة السمنت بجودة ونوعية عالية لرفد مشاريع البناء والأعمار في المحافظة وتلبية طلبات المواطن الموصلي، مؤكدة أن الجهود ستستمر لمعالجة وتأهيل جميع الخطوط الموجودة لرفع مستوى الانتاج لمادة السمنت في العراق.

واضافت: ان الخط سيتم تخصيص انتاجه لرفد أهالي مدينة الموصل وتمكينهم من إعادة إعمار منازلهم ورفد الدوائر الحكومية للمساهمة الفاعلة في حملة بناء واعمار المحافظة وبث الروح والحياة فيها.

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