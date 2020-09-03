العجز التجاري الأميركي في أعلى مستوى له منذ 12 عاماً.. ومعدل الواردات “تاريخي” !

2020/09/03 | 18:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

بلغت العجز التجاري الأميركي في شهر تموز الماضي أعلى مستوياته منذ 12 عاماً، كما ارتفعت الوادرات إلى معدلات تاريخية.

وارتفع العجز إلى المستوى الأعلى منذ 2008 في ظل زيادة قياسية في الواردات مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملا معوقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، بحسب رويترز.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن العجز التجاري قفز 18.9% إلى 63.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ تموز 2008.

وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9% إلى 231.7 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة 12.3% إلى 196.4 مليار دولار.

وزادت الصادرات 8.1% إلى 168.1 مليار دولار، فيما وزادت صادرات السلع 11.9 % إلى 115.5 مليار دولار.

وساهمت فاتورة تبادل تجاري أقل في إجمالي الناتج المحلي في الأرباع الثلاثة الأخيرة.



وتسببت أزمة تفشي فيروس كورونا في اضطراب شديد لتدفقات التجارة التي تشهد زيادة الآن.

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