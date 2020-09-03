خبر سار بشأن رواتب المتعينين الجدد في أحد قطاعات الحكومة

2020/09/03 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

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منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة العدل، الخميس، حصول موافقة وزارة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في مركز الوزارة، مشيرة إلى ان صرفها سيكون في أقرب موعد ممكن خلال الشهر الحالي.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي"، نسخة منه اليوم، (3 أيلول 2020)، انه "بناء على توجيهات ومتابعة مستمرة من قبل وزير العدل، سالار عبدالستار محمد، على ضرورة تأمين صرف المستحقات المالية للموظفين المتعينين الجدد من موظفي الوزارة واعتماد الإجراءات الكفيلة لضمان حقوقهم المشروعة" .

أكد مدير عام الدائرة الادارية والمالية، هيثم محي راضي، انه "حسب توجيهات وزير العدل الى بذل كافة الجهود بتأمين صرف رواتب المتعينين الجدد من موظفي الوزارة واعتماد الإجراءات الكفيلة لضمان حقوقهم المشروعة، وبمتابعة حثيثة من قبل كوادر الدائرة الادارية والمالية في الوزارة، قد تم حصول موافقة وزارة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين حديثا في مركز وزارة العدل والمستحقة من تاريخ المباشرة بالوظيفة" .

ولفت الى انه "سوف يتم صرف المستحقات المالية المذكورة خلال هذا الشهر الحالي وفي أقرب موعد ممكن".

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