“طفرة مميزة” لحالات الشفاء من كورونا في الرصافة… الاصابات والوفيات بانخفاض متواصل!

2020/09/03 | 18:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

بين مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 439 الجديدة المسجلة اليوم بفيروس كورونا.وقال الساعدي في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 439 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.– 305 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع المدائن 107 حالة• قطاع بغداد الجديدة 48 حالة• بغداد الرصافة 33 حالة• قطاع النهروان 40 حالة• قطاع البلديات الثاني 4 حالات• قطاع الشعب 49 حالة• قطاع الاستقلال 18 حالة• قطاع الصدر 6 حالات– 134 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 65 حالة محلة 563, 555, 521, 559, 561, 521, 537, 569, 554, قطاعات 12, 55, 73• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الشعلة حالة واحدة, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة حالة واحدة, المنصور حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, الكاظمية حالة واحدة, السيدية حالة واحدة,• محافظة بابل حالة واحدة• محافظة النجف حالتين الكوفة• محافظة ميسان حالة واحدة الكحلاء• الامين 6 حالات محلة 745, 733, 731, 725• شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 504• الحسينية 4 حالات محلة 204, 209, 223• المشتل حالة واحدة محلة 729• حي تونس حالتين, محلة 330• الكرادة 8 حالات محلة 903, 905• بغداد الجديدة حالتين محلة 771• الزعفرانية 8 حالات محلة 950, 954, 966• زيونة حالتين محلة 710• الشعب 6 حالات محلة 335, 325, 343, البنوك• حي الزهراء حالتين محلة 758, 797• السعدون 3 حالات محلة 103• الخنساء حالة واحدة• المدائن حالتين حي الوحدة• النهروان حالة واحدة• بسماية حالة واحدة قرية 10• العبيدي حالة واحدة محلة 747”.واضاف، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 31512 توفي منهم 1145 للاسف فيما اكتسب الشفاء 26930 ومتبقي قيد العلاج 3437”.

الشفاء: 514 حالة

الوفيات: 4

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