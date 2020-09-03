لليوم الخامس على التوالي.. حالات الشفاء تتخطى اصابات كورونا في الرصافة

2020/09/03 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، شفاء 514 اصابة من فيروس كورونا فيما اعلنت تسجيل 439 اصابة جديدة بحسب البيان الوزاري.وذكر مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تسجيل 439 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 305 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحي موزعة كالتالي:.- 305 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع المدائن 107 حالة• قطاع بغداد الجديدة 48 حالة • بغداد الرصافة 33 حالة • قطاع النهروان 40 حالة• قطاع البلديات الثاني 4 حالات • قطاع الشعب 49 حالة • قطاع الاستقلال 18 حالة • قطاع الصدر 6 حالات - 134 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 65 حالة محلة 563, 555, 521, 559, 561, 521, 537, 569, 554, قطاعات 12, 55, 73• الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الشعلة حالة واحدة, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة حالة واحدة, المنصور حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, الكاظمية حالة واحدة, السيدية حالة واحدة, • محافظة بابل حالة واحدة • محافظة النجف حالتين الكوفة• محافظة ميسان حالة واحدة الكحلاء• الامين 6 حالات محلة 745, 733, 731, 725• شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 504• الحسينية 4 حالات محلة 204, 209, 223• المشتل حالة واحدة محلة 729• حي تونس حالتين, محلة 330• الكرادة 8 حالات محلة 903, 905• بغداد الجديدة حالتين محلة 771• الزعفرانية 8 حالات محلة 950, 954, 966• زيونة حالتين محلة 710• الشعب 6 حالات محلة 335, 325, 343, البنوك• حي الزهراء حالتين محلة 758, 797• السعدون 3 حالات محلة 103• الخنساء حالة واحدة• المدائن حالتين حي الوحدة • النهروان حالة واحدة • بسماية حالة واحدة قرية 10• العبيدي حالة واحدة محلة 747واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 31512 توفي منهم 1145 للاسف فيما اكتسب الشفاء 26930 ومتبقي قيد العلاج 3437". ودعا المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء". كما اعلن الساعدي، شفاء 514 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى26930 حالة.وبين ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 514 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: مدينة الصدر 237 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها. 34 حالة شفاء في منطقة البلديات. 29 حالة شفاء في منطقة الدسيم. 27 حالة شفاء في منطقة سبع قصور ومثلها في جسر ديالى.25 حالة شفاء في منطقة حي النصر. 24 حالة شفاء في منطقة بسماية ومثلها في الحبيبية.23 حالة شفاء في منطقة النهروان. 15 حالة شفاء في منطقة البياع.13 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين ومثلها في الجادرية. 12 حالة شفاء في صحة البصرة. 11 حالة شفاء في منطقة اليرموك .واشار المدير العام ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 26930 حالة شفاء"، مبينا ان" شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".وفاء الفتلاوي

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