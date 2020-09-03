2020/09/03 | 18:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال 24 ساعة، لتصل إلى 6.12 مليون حالة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.وجاءت الزيادة في حالات الإصابات على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة اليومية خلال الأسبوع الماضي، وهي 0.7% .وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجل بها 722 ألفا و177 حالة، بزيادة بنسبة 0.7% عما كان عليه في نفس الوقت أمس.وسجلت ولاية هاواي زيادة بنسبة 3.9% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إجمالي الإصابات إلى 8991 حالة.كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 185 شخصاً بها.محمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا.. إصابات كورونا تصل إلى 6.12 مليون حالة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا.. إصابات كورونا تصل إلى 6.12 مليون حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).