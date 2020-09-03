الشرطة تطارد سائق

2020/09/03 | 18:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية النجدة اعتقال السائق وتسليمه إلى مركز شرطة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية النجدة في العاصمة بغداد، الخميس، اعتقال شخص دهس أحد المواطنين ولاذ بالفرار، غربي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، 3 أيلول/سبتمبر، أن "دوريات نجدة الحرية تمكنت من القبض على شخص قام بدهس أحد المواطنين ولاذ بالفرار ضمن منطقة الإسكان".

وأوضح البيان، أن "عددًا من المواطنين استنجدوا بدورية النجدة المرابطة فوق جسر بن حيان مخبرين بوجود حادث من قبل شخص يستقل عجلة نوع (موستنك) قام بدهس أحد المواطنين يستقل دراجة نارية ولاذ بالفرار".

وأضاف البيان، "تم على الفور إشعار السيطرة المركزية من قبل الدورية وتعميم أوصاف السيارة على الدوريات وتم القبض على الشخص وتسليمه إلى مركز الشرطة أصوليًا".

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