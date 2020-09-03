التوزيع الجغرافي الى الإصابات الجديدة الـ 439 بـ كورونا اليوم في الرصافة


التوزيع الجغرافي الى الإصابات الجديدة الـ 439 بـ كورونا اليوم في الرصافة
2020/09/03 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت صحة الرصافة، اليوم الخميس، عن مواقع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم والبالغ عددها 439 اصابة.

305 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية 

قطاع المدائن 107 حالة 

قطاع بغداد الجديدة 48 حالة 

بغداد الرصافة  33 حالة 

قطاع النهروان 40 حالة 

قطاع البلديات الثاني 4 حالات 

قطاع الشعب 49 حالة 

قطاع الاستقلال 18 حالة 

قطاع الصدر 6 حالات 

134 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 

مدينة الصدر 65 حالة محلة 563, 555, 521, 559, 561, 521, 537, 569, 554, قطاعات 12, 55, 73 

الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الشعلة حالة واحدة, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة حالة واحدة, المنصور حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, الكاظمية حالة واحدة, السيدية حالة واحدة, 

محافظة بابل حالة واحدة 

محافظة النجف حالتين الكوفة 

محافظة ميسان حالة واحدة الكحلاء 

الامين 6 حالات محلة 745, 733, 731, 725 

شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 504 

الحسينية 4 حالات محلة 204, 209, 223 

المشتل حالة واحدة محلة 729 

حي تونس حالتين, محلة 330 

الكرادة 8 حالات محلة 903, 905 

بغداد الجديدة حالتين محلة 771 

الزعفرانية 8 حالات محلة 950, 954, 966 

زيونة حالتين محلة 710 

الشعب 6 حالات محلة 335, 325, 343, البنوك 

حي الزهراء حالتين محلة 758, 797 

السعدون 3 حالات محلة 103 

الخنساء حالة واحدة 

المدائن حالتين  حي الوحدة 

النهروان حالة واحدة 

بسماية حالة واحدة قرية 10 

العبيدي حالة واحدة محلة 747 

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