2020/09/03 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت صحة الرصافة، اليوم الخميس، عن مواقع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم والبالغ عددها 439 اصابة.

305 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 107 حالة

قطاع بغداد الجديدة 48 حالة

بغداد الرصافة 33 حالة

قطاع النهروان 40 حالة

قطاع البلديات الثاني 4 حالات

قطاع الشعب 49 حالة

قطاع الاستقلال 18 حالة

قطاع الصدر 6 حالات

134 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 65 حالة محلة 563, 555, 521, 559, 561, 521, 537, 569, 554, قطاعات 12, 55, 73

الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الشعلة حالة واحدة, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة حالة واحدة, المنصور حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, الكاظمية حالة واحدة, السيدية حالة واحدة,

محافظة بابل حالة واحدة

محافظة النجف حالتين الكوفة

محافظة ميسان حالة واحدة الكحلاء

الامين 6 حالات محلة 745, 733, 731, 725

شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 504

الحسينية 4 حالات محلة 204, 209, 223

المشتل حالة واحدة محلة 729

حي تونس حالتين, محلة 330

الكرادة 8 حالات محلة 903, 905

بغداد الجديدة حالتين محلة 771

الزعفرانية 8 حالات محلة 950, 954, 966

زيونة حالتين محلة 710

الشعب 6 حالات محلة 335, 325, 343, البنوك

حي الزهراء حالتين محلة 758, 797

السعدون 3 حالات محلة 103

الخنساء حالة واحدة

المدائن حالتين حي الوحدة

النهروان حالة واحدة

بسماية حالة واحدة قرية 10

العبيدي حالة واحدة محلة 747

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي الى الإصابات الجديدة الـ 439 بـ كورونا اليوم في الرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي الى الإصابات الجديدة الـ 439 بـ كورونا اليوم في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).