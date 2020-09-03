305 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع المدائن 107 حالة
قطاع بغداد الجديدة 48 حالة
بغداد الرصافة 33 حالة
قطاع النهروان 40 حالة
قطاع البلديات الثاني 4 حالات
قطاع الشعب 49 حالة
قطاع الاستقلال 18 حالة
قطاع الصدر 6 حالات
134 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 65 حالة محلة 563, 555, 521, 559, 561, 521, 537, 569, 554, قطاعات 12, 55, 73
الكرخ 12 حالة ضمن المناطق التالية, الشعلة حالة واحدة, شارع حيفا حالة واحدة, الدورة حالة واحدة, المنصور حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, البياع حالة واحدة, حي الجامعة حالة واحدة, اليرموك حالة واحدة, الكاظمية حالة واحدة, السيدية حالة واحدة,
محافظة بابل حالة واحدة
محافظة النجف حالتين الكوفة
محافظة ميسان حالة واحدة الكحلاء
الامين 6 حالات محلة 745, 733, 731, 725
شارع فلسطين 3 حالات محلة 503, 504
الحسينية 4 حالات محلة 204, 209, 223
المشتل حالة واحدة محلة 729
حي تونس حالتين, محلة 330
الكرادة 8 حالات محلة 903, 905
بغداد الجديدة حالتين محلة 771
الزعفرانية 8 حالات محلة 950, 954, 966
زيونة حالتين محلة 710
الشعب 6 حالات محلة 335, 325, 343, البنوك
حي الزهراء حالتين محلة 758, 797
السعدون 3 حالات محلة 103
الخنساء حالة واحدة
المدائن حالتين حي الوحدة
النهروان حالة واحدة
بسماية حالة واحدة قرية 10
العبيدي حالة واحدة محلة 747
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي الى الإصابات الجديدة الـ 439 بـ كورونا اليوم في الرصافة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي الى الإصابات الجديدة الـ 439 بـ كورونا اليوم في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).