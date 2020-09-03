صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم

2020/09/03 | 18:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بين مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 439 الجديدة المسجلة اليوم بفيروس كورونا.

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