العجز التجاري الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى في 12 عاما

2020/09/03 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 2008 في يوليو الماضي في ظل زيادة قياسية في الواردات مما يشير إلى أن التجارة قد تكون عاملا معوقا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري قفز 18.9% إلى 63.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا اتساع العجز إلى 58 مليار دولار في يوليو الماضي.

وارتفعت الواردات بمعدل تاريخي بلغ 10.9% إلى 231.7 مليار دولار، فيما زادت الصادرات 8.1% إلى 168.1 مليار دولار.

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