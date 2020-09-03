محافظ بغداد يعلن المباشرة بتطوير طريق مدخل الراشدية

2020/09/03 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / اعلن محافظ بغداد المهندس محمدجابر العطا عن المباشرة بتطوير طريق مدخل الراشدية الرئيس الرابط بالطريق العام (بغداد-بعقوبة).وقال المحافظ خلال زيارته الميدانية لقضاء الراشدية :" ان " المحافظة باشرت بتطوير مدخل قضاء الراشدية الرئيس الذي يربط بالطريق العام (بغداد-بعقوبة) ويعد من المشاريع المهمة والستراتيجية ،والذي يبدأ من مدخل القضاء وصولا الى الطريق السياحي بطول ٣٥٠٠م".واشار الى ان" الاعمال تشمل توسعة الطريق للجانبين واكساءه وانشاء جزرة وسطية والانارة وازالة كل المعوقات، كما ان المحافظة لديها العديد من المشاريع في الراشدية ابرزها تبليط منطقة البدعة فضلا عن اكمال موافقات اكساء حيي القدس والكوثر"./انتهى8

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