علاوي: لن يكون هناك انسحاب كلي للقوات الاميركية.. والكاظمي غير قادر على النجاح

2020/09/03 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ وصف رئيس ائتلاف / الوطنية / اياد علاوي، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بانها :"ضحية النظام السياسي والوضع في العراق".وقال علاوي في تصريح صحفي، ان "حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ضحية النظام السياسي والوضع في العراق، وولا اعتقد ان الكاظمي سيكون قادراً على النجاح".وحول الانسحاب الامريكي من العراق، اكد علاوي انه "لن يكون هناك انسحاب كلي للجنود الامريكيين ، بل اعادة انتشار"./انتهى10

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