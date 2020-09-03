العدل تعلن موافقة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد/موسع

2020/09/03 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، موافقة وزارة المالية على إطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان اطلاق تمويل رواتب المتعيين الجدد جاء بناء على متابعة وزير العدل سالار عبد الستار محمد على وتوجيهه بضرورة تأمين صرف المستحقات المالية للمتعينين الجدد من موظفي الوزارة واعتماد الاجراءات الكفيلة لضمان حقوقهم المشروعة" .وأضاف البيان، أنه "تم إطلاق رواتب المتعينين الجدد من تاريخ مباشرتهم في الوظيفة"، لافتا إلى أنه "سوف يتم صرف المستحقات المالية المذكورة خلال الشهر الحالي وفي أقرب موعد ممكن"./انتهى9

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