التربية: تقر بصعوبة التعليم الالكتروني للأول الابتدائي وتشير الى توصيات قريبة ستصدر

2020/09/03 | 18:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اقرت وزارة التربية، الخميس، بصعوبة تعليم الاول الابتدائي الكترونيا، مبينة ان هناك توصيات ستصدر الايام المقبلة حول الامر وترفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وقال المتحدث باسم التربية حيدر فاروق لـ/المعلومة/ ان “وزارة التربية لم تصدر الى الان اي قرار رسمي بشأن الدوام الرسمي وما صدر اليوم هي مجموعة توصيات من هيئة الراي”.

واضاف ان “تلك التوصيات رفعت الى الوزير للمصادقة عليها ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة عليها”، مشيرا الى ان “هناك توصيات اخرى ستصدر خلال الايام المقبلة “.

واوضح فاروق ان “التوصيات التي ستصدر تخص الاول الابتدائي وامكانية التعليم”، لافتا الى ان “تلاميذ الاول الابتدائي هناك صعوبة في تعليمهم الكترونيا من خلال رسم ونطق الحرف”.

واكد ان “التوصيات المرتقبة ستكون بهذا الخصوص وتجد الحل للإمر وتسهيل تعليهم التلاميذ الجدد”.انتهى25و

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