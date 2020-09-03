أول تعليق من هيفاء وهبى بعد ذكر اسمها فى قضية ” فيرمونت”

2020/09/03 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الأخبار التي تمّ تداولها عن زج إسمها في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا ” فتاة فيرمونت” التى تشغل الرأى العام المصري في الوقت الحالي.ونشرت وهبي ، صورة عبر خاصية “الاستوري” بموقع “إنستغرام” لمحادثة بينها وبين أحد محرري المواقع الإلكترونية المصرية ، عبر تطبيق الواتساب أراد منها […]

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