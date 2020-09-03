الجيش اللبناني يعلن العثور على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت

2020/09/03 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، العثور على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت.

وقال الجيش اللبناني، انه تم العثور على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن وحدات من فوج الهندسة تعمل على معالجتها.

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