المنعطف الكارثي : من الشروع في الانتقال إلى الشيوعية إلى إعادة الرأسمالية في الاتحاد السوفييتي - عزالدين بن عثمان الحديدي

2020/09/03 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزالدين_بن_عثمان_الحديدي * إنتصار النظام الاشتراكي في الاقتصاد والتحول في البنية الطبقية للمجتمع.لقد بين ستالين مرارا أن إشعاع الاتحاد السوفيتي وقوة جاذبيته و شروط استقلاله لا يمكن أن ترتكز بشكل دائم على تفوقه الأيديولوجي ونظامه السياسي وحدهما، ولكن يجب أن يستند بالضرورة إلى أساس مادي.



في جانفي 1934، إنعقد المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي البلشفي (ح ش ب) للاتحاد السوفيتي وفيه يستعرض ستالين التحولات الأسا ......





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