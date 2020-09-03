الدولار يسجل انخفاضا امام الدينار العراقي

2020/09/03 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد سعر صرف الدولار الأميركي، الخميس، انخفاضا طفيفا امام الدينار العراقي في أسواق إقليم كوردستان.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار اميركي، صباح اليوم، 3 ايلول 2020، 123.100 دينار.

وفيما يلي أسعار صرف باقي العملات

100 جنيه استرليني = 161.000 دينار

100 يورو = 144.000 دينار

100 ليرة تركية= 16 الف و 800 دينار

100 الف تومان إيراني= 5 آلاف دينار

100 دولار اميركي = 730 ليرة تركية

100 دولار أميركي = 2 مليون و 350 الف تومان إيراني

ا.ح

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