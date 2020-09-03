ميشيل رينتينار سفيرا لهولندا لدى بغداد

2020/09/03 | 19:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد::الفرات نيوز} تسلـَّم وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد السفير الهولندي ميشيل رينتينار لدى بغداد.وجاء في البيان الوزاري، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجانبين بحثا خلال اللقاء سُبُل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتطوُّرات السياسيّة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة".وأكّد فؤاد حسين" سعي العراق إلى إقامة أفضل العلاقات خدمة لمصالح البلدين"، مُبيِّناً أنَّ" العراق بيئة خصبة للاستثمار؛ لما يتمتـَّع به من ثروات كثيرة".ودعا إلى" ضرورة مُشارَكة هولندا في إعادة إعمار البُنى التحتيّة، والإفادة من خبراتها في تطوير البلاد".فيما أبدى فؤاد حسين، استعداد الوزارة لتقديم كلِّ ما من شأنه إنجاحه في مهمّته الدبلوماسيّة، وأن يُساهِم في تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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