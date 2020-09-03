الكاظمي يؤكد على أهمية العمل المشترك ضمن المنظومة الأمنية العراقية

2020/09/03 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على أهمية العمل المشترك ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وذلك لتأمين الساحة العراقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، وفداً قيادياً من الاتحاد الوطني الكردستاني،برئاسة لاهور شيخ جنكي ، الرئيس المشترك للاتحاد”، مبينا ان “اللقاء شهد استعراض أهم التحدّيات الأمنية والخدمية التي تواجه العمل الحكومي، بالإضافة الى الملفات السياسية والاقتصادية على الصعيد الوطني، وكل ما من شأنه تعزيز أسس التعاون والتكامل في العمل والتنمية بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان”.

واكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على “أهمية العمل المشترك ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وذلك لتأمين الساحة العراقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وما تبقى من فلول تنتهز الفرص للظهور بعدما تلقت ضربات قاصمة تكللت بالنصر العراقي الناجز على الإرهاب”.

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