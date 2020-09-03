قائد عمليات البصرة يصدر توجيهات جديدة بخصوص امن المحافظة

2020/09/03 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

اصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، توجيهات عدة بخصوص امن المحافظة.

وجاء في بيان اصدره، قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، ان "واجب القوات الأمنية تأمين الحماية للطلبة الأعزاء الذين يؤدون إمتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف المنتهية".

واضاف ان "قيادة العمليات تمكنت من مصادرة أسلحة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية خلال الفترة القليلة الماضية"، مشيرا بالقول انه "يجب القيام بعمليات نوعية استباقية لألقاء القبض على مروجي وتجار المواد المخدرة في محافظة البصرة".

وتابع ان "تنسيق العمل الإعلامي بين الجهات الأمنية والإعلام الحر في محافظة البصرة"، مبينا ان "قيادة العمليات عازمة على الارتقاء بالواقع الأمني لمحافظة البصرة وأن قواتنا الأمنية تتمتع بروح معنوية عالية".

واضاف ان "تنسيق العمل الاستخباري بين الوكالات الاستخبارية التابعة إلى الوزارات الأمنية في محافظة البصرة عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها من قبل قيادة العمليات".

واشاد مدنف "بعمل القوات الأمنية خلال الفترة الماضية ألتي شهدت إحياء مراسيم العشرة الأولى من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين".

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