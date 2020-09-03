الكاظمي يستقبل وفداً قيادياً من الاتحاد الوطني الكردستاني

2020/09/03 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفداً قيادياً من الاتحاد الوطني الكردستاني،برئاسة لاهور شيخ جنكي ، الرئيس المشترك للاتحاد.وشهد اللقاء / حسب بيان لمكتب الكاظمي/استعراض أهم التحدّيات الأمنية والخدمية التي تواجه العمل الحكومي، بالإضافة الى الملفات السياسية والاقتصادية على الصعيد الوطني، وكل ما من شأنه تعزيز أسس التعاون والتكامل في العمل والتنمية بين مؤسسات الحكومة الاتحادية والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان.كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وذلك لتأمين الساحة العراقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وما تبقى من فلول تنتهز الفرص للظهور بعدما تلقت ضربات قاصمة تكللت بالنصر العراقي الناجز على الإرهاب./انتهى3

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