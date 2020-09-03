2020/09/03 | 19:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / افتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز اليوم الخميس ،خطا لانتاج السمنت في معمل بادوش الجديد ضمن مجمع سمنت بادوش في محافظة نينوى ، بعد ان كان متوقفا منذ ١٥ عاما .واشاد الوزير في مؤتمر صحفي ، بجهود القائمين على الشركة ومعاونية السمنت الشمالية وجهود الكادر الفني والعاملين في المعمل لتمكنهم من إعادة تأهيل وتشغيل الخط ببفترة قياسية رغم الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد ، مشيرا الى :" ان الخط سيعزز امكانيات وطاقات الشركة والمعمل من مادة السمنت بجودة ونوعية عالية لرفد مشاريع البناء والاعمار في المحافظة وتلبية طلبات المواطنين ".واكد : أن الجهود ستستمر لمعالجة وتأهيل جميع الخطوط الموجودة لرفع مستوى الانتاج من مادة السمنت في العراق".ولفت الى ان" النهوض بقطاع الصناعة يحتاج إلى مستثمرين جادين وجديرين واقوياء وأصحاب خبرة وموقف مالي قوي لدعم الصناعة العراقية وجعلها بالمستوى الذي تستحقه ".ووجه بتخصيص انتاج الخط لرفد اهالي مدينة الموصل وتمكينهم من إعادة إعمار منازلهم ورفد الدوائر الحكومية للمساهمة الفاعلة في حملة بناء واعمار المحافظة وبث الروح والحياة فيها.وتبلغ الطاقة الانتاجية للخط (١٠٠٠) طن يوميا لتصبح الطاقة الاجمالية لمجمع سمنت بادوش بحدود (٥٥٠٠ الى ٦٠٠٠) طن يوميا./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تفتتح خطا لانتاج السمنت في نينوى بطاقة(١٠٠٠) طن يوميا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تفتتح خطا لانتاج السمنت في نينوى بطاقة(١٠٠٠) طن يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).