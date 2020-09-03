خبير كروي ينتقد نظام تطوير الفئات العمرية في العراق

2020/09/03 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

انتقد الخبير الكروي كاظم العبادي، نظام تطوير الفئات العمرية للاعبين في العراق.

وقال العبادي لـ / المعلومة/ ان “من اصل ١٢ جيل اعمار ٦-١٧ (من مواليد ٢٠٠٣ وحتى مواليد ٢٠١٤)، تهمل اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية ١٠ اجيال وتركز على جيلين مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ للمشاركة في دوري الشباب”.

واوضح ان “اللجنة التطبيعية تختزل ١٠ سنوات من الاعداد النفسي والبدني والخططي والمهاري للصغار دون شغل ملموس وعندما يبلغ هولاء عمر ١٨ سنة تقول لهم: هيا بِنَا نلعب”.

وبين ان “هذا البناء الخطا الذي اخرنا عقود من الزمن في التطور .



هذا البناء يتم من فوق وليس من تحت والتطبيعية لا تريد ان تغير ذلك”.



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