الخارجية النيابية تبين اسباب زيارة ماكرون الى العراق

2020/09/03 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، زيارة ماكرون الى العراق بانها زيارة عمل للحصول على فرص اقتصادية وليست بروتوكولية.

وقال عضو لجنة العلاقات مثنى امين لـ/المعلومة/ ان ” فرنسا الى جانب بقية الدول ليست منظمات خيرية وانما تبحث عن مصالحها وفي ازمات الاخرين”، مشيرا الى ان ” الاخيرة تدرك العمق الاستراتيجي للعراق و الامكانيات الاقتصادية الهائلة التي يملكها”.

واضاف ان “زيار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للعراق لم تكن زيارة بروتوكولية وانما للبحث عن والاستفادة من الفرص الاقتصادية للشركات الفرنسية وعي زيارة عمل”.

واوضح ان “باريس تبحث لنفسها عن فرص اقتصادية في العراق”.انتهى25و

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