ازمة مالية في نادي الزوراء بسبب كورونا

2020/09/03 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اعلنت ادارة نادي الزوراء الرياضي، انها تعاني من ازمة مالية بسبب جائحة كورونا.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد لـ / المعلومة/ انه “للأسف كل الأندية تأثرت مالياً بجائحة كورونا وليس فقط الزوراء”.

واوضح ان “المشكلة الأكبر لا توجد ميزانية ثابتة للنادي ومنذ اكثر من عشرة اشهر لم يدخل أي مبلغ في خزينة الفريق من قبل وزارة النقل”.

يذكر ان كرة القدم توقفت في البلاد منذ اذار الماضي بسبب الجائحة.



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