الكاظمي يبحث مع وفد الاتحاد الوطني عدة ملفات

2020/09/03 | 19:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع وفداً قيادياً من الاتحاد الوطني الكردستاني عدة ملفات بينها التحديات الامنية والخدمية.

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