جزيرة بالي تغلق أبوابها بوجه السياح حتى 2021

2020/09/03 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت جزيرة بالي في إندونيسيا عن عدم نيتها فتح أبوابها للسياح، في الوقت الذي أبقت فيه على السياحة الداخلية فقط، على أمل دعم الاقتصاد المحلي مع تجنب الارتفاع في حالات كورونا.وأعلن مجلس السياحة الإندونيسي في بيان أن “بالي لن تكون قادرة على الانفتاح على السياح الأجانب كما كان المخطط سابقًا” وستقوم “بتمديد حظر السفر […]

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