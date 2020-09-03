اعتقال مسؤول سابق بالأمم المتحدة اغتصب امرأة في العراق

2020/09/03 | 19:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت الشرطة الأميركية عن القبض على المسؤول السابق بالأمم المتحدة، كريم الكوراني، لاتهامه بالترويج للمخدرات والاعتداء على النساء جنسيا في العراق ومصر واميركا.وبالتفاصيل، تناول كريم في أحد أيام خريف 2016، العشاء مع امرأة في مطعم بالعراق، ثم قام بتخديرها في شقته، واعتدى عليها جنسيا.وأكدت السلطات الأميركية ان المرأة استعادت وعيها لفترات وجيزة، وتمكنت […]

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