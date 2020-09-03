العثور على عدة اطنان من نترات الامونيوم بمدخل مرفأ بيروت

2020/09/03 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عثرت قوة امنية على عدة اطنان من نترات الامونيوم بمدخل مرفأ بيروت.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للجيش اللبناني قوله، اليوم الخميس، إنه عثر على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا ضخما بسبب ذات المادة الشهر الماضي.وذكر البيان : بناء على طلب من مفرزة كمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على أربعة مستوعبات في ’بورة الحجز’ التابعة للكمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها نحو 4 أطنان و350 كيلوغراما، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها.ووقع انفجار يوم 4 اب في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نيترات الأمونيوم بظروف سيئة مما ادى الى مقتل اكثر من 150 شخصا وجرح الالاف اضافة الى اضرار مادية جسيمة./انتهى3

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