المرور العامة : اكمال معاملات تسجيل المركبات بيوم واحد

2020/09/03 | 19:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت مديرية المرور العامة عن دخول قرار إكمال معاملات تسجيل المركبات في نفس اليوم حيز التنفيذ مع تسلم المواطن السنوية والملصق./انتهى3

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