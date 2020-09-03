ترامب يهاجم بيلوسي لزيارتها صالون الشعر بدون كمامة

2020/09/03 | 19:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي بسبب ذهابها إلى أحد صالونات تصفيف الشعر في سان فرانسيسكو بدون كمامة.وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح فيما الصالونات الاخرى مغلقة، وعدم وضع كمامة بينما هي تعطي الجميع دروسا بهذا […]

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