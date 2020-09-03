عاجل | خلية الإعلام الأمني: انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة ذي قار

2020/09/03 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

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خلية الإعلام الأمني: انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة ذي قار

الإعلام الأمني: القوات الأمنية المرافقة لهذا الرتل رصدت حركة تثير الشك لإحدى العجلات التي كان يستقلها إثنان من المشتبه بهم

الإعلام الأمني: القوات الأمنية ألقت القبض على المشتبه بهم

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