نجوم عرب يشاركون في حفل لدعم المتضررين من الانفجار

2020/09/03 | 19:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تطلّ الفنانة مايا دياب الى جانب نجوم من جميع أنحاء العالم مثل The Chainsmokers، راغب علامة، محمد حماقي، الشاب خالد، سعد لمجرد، Alan Walker، لطيفة، مساري، حاتم عمور وغيرهم لمساعدة الشعب اللبناني المتضرر من إنفجار المرفأ في أكبر حفلة غنائية تحت عنوان The sound of Beirut.وتبثّ الحفلة يوم الثلاثاء 8 أيلول الساعة 9.00 مساءً […]

