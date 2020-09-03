تفعيل وضعية “الإجازة” على واتسآب… ماذا تفعل في دردشاتك؟

2020/09/03 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” بدأ في تفعيل وضعية جديدة يطلق عليها اسم “وضعية الإجازة”.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن التحديث الجديد لـ”واتسآب” يمكنه أرشفة الدردشات الخاصة بك، عند تفعيل وضعية الإجازة.

ولكن تلك الخاصية لا تزال حتى الآن قيد الاختبار، ومتاحة في نسخة “واتسآب بيتا” التجريبية عبر نظام تشغيل “أندرويد”، ومتوقع أن تصل إلى كل مستخدمي المنصة في وقت لاحق.

ويمكن من خلال تفعيل تلك الوضعية الجديدة أن يتم تخصيص أرقام معينة لا يتم أرشفة دردشاتهم وأن تصل رسائلهم من دون أي كتم أو توقف.

وعند إلغاء وضعية الإجازة على واتسآب، سيمكن للمستخدم مطالعة كل الدردشات والرسائل الفائتة عن طريق فتح أيقونة “الرسائل المؤرشفة”، لتجدها مرتبة حسب توقيتها وجهات الاتصال إذا كانت معروفة ومسجلة لدى المستخدم من عدمه.



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