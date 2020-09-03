2020/09/03 | 19:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أثار إصدار جامعة صينية توصيات تحذر طالباتها من ارتداء ملابس “غير محتشمة” في الحرم الجامعي لـ”تجنب الإغواء” موجة غضب عارم بين رواد شبكة الإنترنت في هذه الدولة التي تعد محافظة اجتماعيا.ووردت هذه التوصية التي أصدرتها جامعة غوانغشي في جنوب الصين، ضمن إرشادات سلامة للطالبات الجديدات تتألف من 50 نقطة، وتشمل أيضا حض النساء على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة صينية تثير الجدل بسبب الملابس المحتشمة !!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة صينية تثير الجدل بسبب الملابس المحتشمة !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).